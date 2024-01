Poľadovica môže od pondelkového večera potrápiť najmä západ Slovenska

Bratislava 22. januára (TASR) - Poľadovica môže od pondelkového večera potrápiť najmä západnú časť Slovenska. Predbežne je avizovaný najnižší stupeň výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha sa má týkať celého Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja s výnimkou okresu Prievidza. Tiež okresov Bytča a Kysucké Nové Mesto. Platnosť výstrahy je v pondelok od 20.00 h do utorkového (23. 1.) rána.



Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.



Naďalej je v platnosti aj výstraha pred vetrom na horách. Týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Vo vysokých polohách sa podľa SHMÚ ojedinele očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu.



Vietor môže v pondelok do 19.00 h potrápiť aj väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja, tiež okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto Nad Váhom, Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín.