POZOR NA HMLU: Pre celé Slovensko platia výstrahy prvého stupňa

Bratislava 3. januára (TASR) - Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí v utorok večer i stredu (4. 1.) ráno pre celé Slovensko. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



"Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," píše SHMÚ.



Na stredu vydal ústav aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách vo väčšine Žilinského kraja a okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor môže v týchto oblastiach podľa SHMÚ dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až 135, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu.



So silným vetrom nielen na horách treba podľa SHMÚ rátať v okresoch Tvrdošín, Poprad a Kežmarok. Platia pre ne rovnako výstrahy prvého stupňa. Ojedinele tu môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu.