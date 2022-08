SHMÚ: Pre okres Prievidza platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami

Bratislava 16. augusta (TASR) - Pre okres Prievidza platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami a prívalovými povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Druhý stupeň pred búrkami vydal pre okres Žarnovica. Výstrahy platia do 18.00 h.



"V okrese Prievidza je malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 70 až 90 kilometrov za hodinu a s krúpami," priblížili meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred povodňami zároveň platí ešte pre okresy Sninu a Sobrance. Upozornenie pred vysokými teplotami platí pre niektoré okresy do 18.00 h, pred búrkami do 20.00 h.