Pre okresy Michalovce a Trebišov platí výstraha pred povodňami

Bratislava 6. apríla (TASR) - Na dolnej časti povodia Bodrog sa môže vyskytnúť povodeň. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Michalovce a Trebišov. Informuje o tom na svojom webe.



Na Latorici a Bodrogu očakávajú meteorológovia podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie mierny pokles vodnej hladiny.



Na Slovensku zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred snežením a snehovými jazykmi. Pred snežením upozorňuje SHMÚ v okresoch Topoľčany a Zlaté Moravce, v celom Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a takmer celom Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Výstrahu vydali meteorológovia do piatka (7. 4.) do 11.00 h.



Na východnom Slovensku sa môžu vyskytnúť aj snehové záveje. Výstraha tam platí do polnoci.



SHMÚ vydal výstrahu aj pred poľadovicou od 20.00 h do 7.00 h pre niektoré okresy Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja. Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha od 18.00 h do 9.00 h.



Do 20.00 h je vydaná aj výstraha pred vetrom pre okresy Topoľčany, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Hlohovec, Nitra, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Dunajská Streda a Komárno.