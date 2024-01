SHMÚ: Pre vietor na horách platí výstraha druhého stupňa

Bratislava 25. januára (TASR) - Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí v niektorých okresoch severného a stredného Slovenska od štvrtka do piatka (26. 1.) 6.00 h. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 23.00 h v Nitrianskom kraji, vo väčšine okresov Bratislavského a Trnavského kraja a v okresoch Brezno, Kežmarok a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



SHMÚ tiež upozornil na snehové jazyky a záveje, s ktorými treba počítať do 23.00 h v celom Žilinskom kraji, v niektorých okresoch Prešovského kraja, v okresoch Brezno a Spišská Nová Ves a do 19.00 h v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja a v okrese Banská Bystrica. Pre tento jav platí výstraha prvého stupňa.



Pre vietor na horách platí výstraha druhého stupňa do piatka do 6.00 h vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Rýchlosť vetra tam môže dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.