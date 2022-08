Na východe Slovenska bude horúco, popoludní platia výstrahy

Bratislava 27. augusta (TASR) - Výstrahy pred vysokými teplotami platia v sobotu popoludní pre viaceré okresy na východe Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy platia do 18.00 h.



Teploty až do 33 stupňov Celzia sa očakávajú v okresoch Košice mesto aj okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.



"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozornili meteorológovia.