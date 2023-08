SHMÚ preveruje možný výskyt tornáda na kúpalisku v Podhájskej

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preveruje možný výskyt tornáda v priestoroch termálneho kúpaliska v Podhájskej v okrese Nové Zámky. TASR to potvrdili z hydrometeorologického ústavu. Kúpalisko je v dôsledku vzniknutých škôd až do odvolania zatvorené.



Výsledok preverovania by mohol byť známy v najbližších dňoch až týždňoch. "Musia sa vyhodnotiť všetky dostupné materiály, merania či prieskum na mieste," priblížili zo SHMÚ. V súčasnosti preto nie je možné potvrdiť, ale ani vyvrátiť možný výskyt tornáda na kúpalisku.



Najmä na západnom Slovensku boli v noci na utorok silné búrky. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji, kde hasiči pomáhali v 66 prípadoch. Búrky spôsobili na západe krajiny výpadok elektriny vo vyše 50.000 odberných miestach. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj prevádzku na infraštruktúre železníc.