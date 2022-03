SHMÚ: Prúdenie chladného vzduchu do našej oblasti ešte zosilnie

Bratislava 3. marca (TASR) - Poveternostná situácia sa ani v najbližšom týždni zásadne nezmení. Nad severnou Európou sa bude obnovovať tlaková výš a po jej okraji bude pokračovať prílev chladného vzduchu od severu až severovýchodu do našej oblasti. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Noci sú pomerne chladné, no denná teplota približne zodpovedá dlhodobému priemeru rokov 1991 až 2020 pre toto ročné obdobie, čo predstavuje teplotu od štyroch do desiatich stupňov. V priebehu budúceho týždňa však prílev chladného arktického vzduchu do našej oblasti zosilnie. Zároveň je dlhodobý priemer maximálnej dennej teploty v danom období už vyšší, od piatich do 12 stupňov.



"Očakávame denné teplotné maximá od približne mínus piatich stupňov na severe do piatich stupňov na juhozápade. Tie tak budú výrazne pod dlhodobým priemerom, ojedinele až na úrovni dlhodobých rekordov, a možno tak hovoriť o chladnom počasí. Zároveň sa budú vyskytovať prehánky, pričom vzhľadom na studenú vzduchovú hmotu budú zväčša snehové aj v nížinách. Zrážok však veľa nebude, čím sa sucho v južnej časti územia bude ďalej stupňovať," uviedli meteorológovia.



Teplého jarného počasia sa v prvej dekáde marca v našej oblasti s vysokou pravdepodobnosťou nedočkáme. "Mrazy, naopak, zosilnejú a v noci teplota môže klesnúť aj mimo horských dolín na mínus desať stupňov so slabým mrazom aj cez deň, najmä v Poľsku a v západnej Ukrajine. Vyššia pravdepodobnosť výraznejšieho oteplenia je až približne v polovici marca, čo je však ešte veľmi ďaleko a predpoveď sa môže meniť," informoval SHMÚ.