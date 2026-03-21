SHMÚ: Prvá polovica marca priniesla Slovensku nezvyčajne teplé dni
Podľa odborníkov sa nadpriemerne teplé počasie prejavilo na väčšine územia krajiny, pričom na viac ako polovici meteorologických staníc bol počet takýchto dní dvojciferný.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Slovensko zaznamenalo v prvej polovici marca mimoriadne vysoký počet dní s maximálnou dennou teplotou 15 stupňov Celzia (°C) a viac. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav v aktuálnej klimatologickej analýze, ktorú zverejnil na svojom webe. Odborníci zároveň upozorňujú, že skorší nástup vegetačného obdobia v kombinácii s nedostatkom zrážok môže v najbližšom období prispieť k prehlbovaniu pôdneho sucha.
Podľa odborníkov sa nadpriemerne teplé počasie prejavilo na väčšine územia krajiny, pričom na viac ako polovici meteorologických staníc bol počet takýchto dní dvojciferný. Na viacerých miestach teplota prekročila 15 °C takmer každý deň v období od 1. do 15. marca. Ide napríklad o letisko v Kuchyni, Slovenský Grob, Hurbanovo, Mužlu, Prievidzu či Žiar nad Hronom.
Mimoriadna situácia nastala v Nitre, kde zaznamenali maximálnu dennú teplotu nad 15 °C vo všetkých dňoch sledovaného obdobia, čo sa tam podľa dostupných údajov od roku 1961 ešte nestalo. Pre porovnanie, doterajšie maximá z rokov 1975, 2014 a 2025 dosahovali výrazne nižší počet takýchto dní.
Nezvyčajne vysoké teploty sa pritom vyskytli naprieč regiónmi vrátane juhozápadu, stredného aj východného Slovenska, a to aj v menej vetraných kotlinách, kde sa vzduch počas slnečných dní rýchlo prehrieval. Výnimkou boli najmä horské oblasti vo vyšších nadmorských výškach.
Podľa SHMÚ k tejto situácii prispela prevaha tlakových výší, malá oblačnosť a výrazný slnečný svit, ktorý v tomto období výrazne podporuje rast denných teplôt. Významnú úlohu zohral aj nedostatok snehovej pokrývky a zrážok, čo umožnilo rýchlejšie prehrievanie povrchu.
Podobné tendencie meteorológovia zaznamenali už aj v roku 2025.
Nadpriemerné teploty sa prejavili aj vo vývoji vegetácie. V niektorých oblastiach, najmä na juhozápade Slovenska, sa hodnoty teplotných odchýlok blížili k prahom kvitnutia ovocných drevín. „Aktuálne skorší nástup vegetačného obdobia v kombinácií s absenciou atmosférických zrážok môže výrazne prehĺbiť pôdne sucho na Slovensku v najbližšom období,“ doplnil SHMÚ.
