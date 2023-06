SHMÚ: Prvé výrazné oteplenie prišlo o niečo neskôr ako zvyčajne

Bratislava 27. júna (TASR) - Prvé výrazné oteplenie prišlo v tomto roku na Slovensko o niečo neskôr ako zvyčajne. V niektorých rokoch boli na Slovensku zaznamenané prvé vlny horúčav už aj v máji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uviedol na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia 25. týždňa.



"V noci z utorka (20. 6.) na stredu (21. 6.) teplota vzduchu na krajnom juhozápade Slovenska na niektorých meteorologických staniciach neklesla prvýkrát v tomto roku pod 20 stupňov Celzia," podotkli meteorológovia. Počas uplynulého týždňa bol na viacerých meteorologických staniciach zaznamenaný prvý tropický deň a prvá tropická noc.



Okrem vlny horúčav boli podľa SHMÚ minulý týždeň pozoruhodnou udalosťou búrky, predovšetkým v stredu večer a v noci na štvrtok (22. 6.). "Na niektorých miestach počas tohto dňa dosiahli úhrny zrážok aj viac ako 50 milimetrov, napríklad na zrážkomernej stanici Muránska Zdychava - lazy to bolo 74 milimetrov a v Jarabej 69 milimetrov," priblížili. Počas piatka a soboty (23. a 24. 6.) dosiahol úhrn zrážok v najexponovanejších miestach dokonca viac ako 60 milimetrov.



Mierne až výrazné pôdne sucho stále pretrváva na Orave a Kysuciach. "Začínajúce sucho je aj na Považí, Turci, Záhorí a v Strážovských vrchoch," doplnili. Z pohľadu viacerých indexov je extrémne meteorologické sucho v Oravskej Lesnej, veľmi sucho je v Kuchyni a Košiciach. "Nadbytok zrážok je najvyšší v Žihárci, plus 98 milimetrov, a na Kolibe v Bratislave plus 97 milimetrov," uviedli zo SHMÚ.