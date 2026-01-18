< sekcia Import
SHMÚ: Ráno bolo mrazivé najmä vo východnej polovici Slovenska
V obci Oľka na severovýchode sa podľa meteorológov oteplilo z ranných -18 na +4 stupne Celzia.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Nedeľné ráno bolo mrazivé najmä vo východnej polovici Slovenska, kde teplota lokálne klesla na hodnoty pod -15 stupňov Celzia. Najteplejšie zostalo na západe a najmä na Záhorí. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Aktuálne teplota v suchom kontinentálnom vzduchu výrazne stúpla, najmä vo východnej polovici územia. Väčšinou je pár stupňov nad nulou. Ale v niektorých oblastiach, najmä vo svahových polohách, je aj okolo šesť stupňov Celzia,“ približuje SHMÚ s tým, že najchladnejšie zostávajú dná dolín a kotlín, na východe aj nížiny.
V obci Oľka na severovýchode sa podľa meteorológov oteplilo z ranných -18 na +4 stupne Celzia. „Takáto vysoká denná amplitúda je bežnejšia koncom zimy a začiatkom jari ako v polovici januára,“ podotýka SHMÚ.
Podobný charakter počasia ako v nedeľu, teda prevažne jasno len s ojedinelými hmlami, so silným rannými mrazmi, najmä na snehovej pokrývke, a s vysokou dennou amplitúdou teploty vzduchu, očakávajú meteorológovia približne do štvrtka (22. 1.). Poukazujú na to aj výstrahy pred nízkymi teplotami, ktoré SHMÚ vydal na najbližšie dni. Z nedele na pondelok (19. 1.) môže teplota klesnúť na väčšine územia na -15 až -19 stupňov Celzia, z pondelka na utorok (20. 1.) v severných okresoch stredného a východného Slovenska na -20 stupňov Celzia.
