< sekcia Import
SHMÚ: Rozkvitnuté čerešne sú aktuálne najmä na severe Slovenska
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Aktuálne možno nájsť rozkvitnuté čerešne vo vyššie položených oblastiach, približne od 700 metrov nad morom, najmä v severných častiach Slovenska. Práve tam sú čerešne momentálne v plnom kvete, prípadne vo vyšších nadmorských výškach ešte len začínajú kvitnúť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Podľa aktuálnych údajov začali skoré odrody čerešní kvitnúť na Slovensku v nížinách (do 300 metrov nad morom) už v posledných marcových dňoch (napríklad na fenologických staniciach Dolná Streda 28. marca a Kravany nad Dunajom 29. marca). Na prelome marca a apríla sa kvitnutie rozšírilo aj do vyšších polôh do 500 metrov nad morom (napríklad fenologická stanica Tisovec 29. marca a Vyšný Medzev 3. apríla).
