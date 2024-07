SHMÚ rozšíril výstrahy pred možnými búrkami na ďalšie okresy Slovenska

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) rozšíril prvostupňové výstrahy pred možnými búrkami na ďalšie okresy, prevažne západného a severozápadného Slovenska. Na juhovýchode krajiny zas môžu teploty vzduchu atakovať v nedeľu popoludní až 33 stupňov Celzia. Meteorológovia o tom informovali na svojom webe.



Výstrahy pred búrkami by mali podľa SHMÚ začať platiť v nedeľu o 14.00 h. Týkajú sa celého Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho kraja i väčšiny územia Žilinského kraja, s výnimkou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Tiež okresov Nitra, Topoľčany a Šaľa.



Búrky môžu sprevádzať krúpy, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a prudký lejak s intenzitou do 30 milimetrov v priebehu polhodiny. Predbežná platnosť výstrah je do pondelkového (8. 7.) rána.



Intenzita sprievodných javov je podľa SHMÚ v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," dodali meteorológovia.



Najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami by mal platiť v nedeľu od 14.00 h do 18.00 h v Košickom kraji s výnimkou okresov Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Tiež v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou.