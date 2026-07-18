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SHMÚ: S búrkami možno v sobotu počítať aj na severe Slovenska
Výstrahy pred búrkami zároveň naďalej platia pre celý Košický a Prešovský kraj.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - S búrkami možno v sobotu počítať aj na severe Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Výstrahy prvého stupňa rozšíril aj pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Považská Bystrica a Púchov. Platia do 20.00 h.
Výstrahy pred búrkami zároveň naďalej platia pre celý Košický a Prešovský kraj.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov),“ upozornil SHMÚ.
Výstrahy pred búrkami zároveň naďalej platia pre celý Košický a Prešovský kraj.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov),“ upozornil SHMÚ.