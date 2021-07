S búrkami treba počítať aj počas noci, na východe aj vo štvrtok

Bratislava 14. júla (TASR) – S búrkami treba počítať na väčšine územia aj počas večera a noci zo stredy na štvrtok. Na východe môžu byť výdatnejšie lejaky aj počas štvrtkového dňa. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy pred búrkami.



Do stredy 19.00 h ešte platia výstrahy druhého stupňa pred búrkami takmer pre celý Trenčiansky a Žilinský kraj. Na tomto území tiež SHMÚ v stredu vyhlásil výstrahy pred povodňami.



Vo štvrtok sa môžu búrky vyskytnúť na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. Do 2.00 h platí výstraha prvého stupňa pre zvyšné kraje okrem Košického a Prešovského. Na východe totiž hrozia búrky do 18.00 h.



Búrky môžu sprevádzať aj krúpy. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," dodávajú meteorológovia na webe SHMÚ.



Pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Môže tiež dôjsť k stekaniu vody zo svahov, bahnotoku či zatápaniu pivníc, podchodov a podjazdov.