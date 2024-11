S mrazivými ránami treba v nižších polohách počítať aj ďalšie dni

Bratislava 4. novembra (TASR) - Po víkendovom ochladení teplota počas noci klesla na väčšine územia pod nula stupňov Celzia, a to aj v nížinách. Niektoré zaznamenali mráz už v nedeľu (3. 11.), avšak najmä na Podunajskej nížine sa prvý mrazový deň sezóny vyskytol až v pondelok. S mrazivými ránami treba počítať aj naďalej. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"V dolinách teplota klesla aj pod mínus päť stupňov Celzia, pričom o málo chladnejšie ako dnes bolo v noci na nedeľu s teplotou do takmer mínus sedem stupňov Celzia," konštatuje SHMÚ s tým, že nemrzlo len ojedinele, v tzv. teplých svahových zónach (stanice Malý Javorník a Modra) alebo v pondelok aj na horách.



S mrazivými ránami treba v nižších polohách počítať podľa meteorológov na väčšine územia aj v ďalších dňoch. Na horách sa bude teplota počas niektorých nocí držať nad nula stupňov Celzia, a to pre teplejší vzduch vo vyšších polohách a následné inverzné teplotné zvrstvenie.