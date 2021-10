Priemerná teplota vzduchu v septembri bola od 12 do 16 stupňov Celzia

Bratislava 16. októbra (TASR) - September bol na väčšine územia teplotne normálny. V niektorých horských oblastiach a krajnom juhozápade bol teplý. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.



Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v septembri prevažne od 12 do 16 stupňov Celzia. "Teplejšie bolo na juhu západného Slovenska (Podunajská nížina), kde mesačný priemer teploty vzduchu bol viac ako 16 stupňov Celzia, pričom najviac to bolo v Bratislave," uviedli meteorológovia.



Chladnejšie bolo v kotlinách a horských oblastiach stredného a východného Slovenska. Priemerná mesačná teplota bola na horách od dva do päť stupňov Celzia. Najnižšiu priemernú teplotu mimo horských polôh namerali meteorológovia v obci Stratená, a to 9,7 stupňa Celzia.



Najteplejšie dni boli 11. až 15. september. Maximálna teplota vtedy na viacerých miestach SR dosiahla tropické hodnoty. V Hurbanove zaznamenal SHMÚ 15. septembra 31,6 stupňa Celzia.



Z pohľadu zrážok bol september podľa SHMÚ normálny. Miestami, najmä na západe Slovenska, bol suchý. "Relatívne najmenej zrážok sme zaznamenali na meteorologickej stanici v Senici, výraznejší deficit atmosférických zrážok sme však zaznamenali aj v Somotore, Jaslovských Bohuniciach, Piešťanoch, Oravskej Lesnej, Banskej Štiavnici alebo na Sliači," priblížili meteorológovia. Dodali, že viac zrážok bolo na staniciach Bratislava-letisko, Boľkovce alebo Kamenica nad Cirochou.