Najvyššia teplota vzduchu v septembri bola 31,6 stupňa Celzia

Bratislava 3. októbra (TASR) - Tohtoročný september bol na Slovensku väčšinou teplotne normálny až slabo nadnormálny, teda teplý. Na sociálnej sieti to zhodnotil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola plus 1,9 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba a plus 1,5 stupňa Celzia na stanici Bratislava-letisko, uviedli meteorológovia.



Najvyššia priemerná teplota vzduchu bola zhodne 17,4 stupňa Celzia na meteorologických staniciach Bratislava-letisko a Bratislava-Koliba. Najchladnejšia obec bola Stratená, časť Dobšinská ľadová jaskyňa s teplotou 9,7 stupňa Celzia. Absolútne najnižšia teplota vzduchu bola nameraná 22. septembra na Lomnickom štíte mínus 8,2 stupňa Celzia. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola nameraná 15. septembra na stanici Hurbanovo, a to 31,6 stupňa Celzia.



September bol na väčšine územia Slovenska zrážkovo normálny, miestami až podnormálny, teda suchý. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol 16,1 milimetra v Dargove, 20,4 milimetra v Dobrej Vode, 21 milimetra v Krajnom a 21,8 milimetra v Radošovciach. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol 103,8 milimetra v Bratislave-Mlynskej doline, 85,2 milimetra v Bratislave, Kolibe, 84,9 mm v Kolbasove a 82,4 milimetra v Oraviciach.