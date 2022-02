SNEH OPÄŤ V AKCII: Severné i stredné Slovensko zasiahne sneženie

Bratislava 6. februára (TASR) - V oblastiach sevorozápadného, severného a stredného Slovenska môže do pondelkového (7. 2.) rána napadnúť až 20 centimetrov snehu. Výstrahu pred snežením pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí do pondelka 7.00 h.



Meteorológovia upozorňujú tiež na silný vietor na horách, ktorý môže v oblastiach severného a stredného Slovenska dosiahnuť silu víchrice až orkánu. V tatranskej oblasti, kde je do nedeľňajšej polnoci vyhlásený zvýšený druhý stupeň výstrahy môže byť rýchlosť vetra v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.