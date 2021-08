METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Silný dážď môže potrápiť najmä sever Slovenska

Bratislava 29. augusta (TASR) - Silný dážď môže ojedinele potrápiť najmä sever Slovenska až do pondelkového (30. 8.) poludnia. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Prevažne v severnej a severovýchodnej časti Slovenska upozorňujú aj na možný výskyt povodní. Najnižší stupeň hydrologickej výstrahy má trvať od polnoci do pondelka do 18.00 h. Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Zvýšená výstraha pred silným dažďom platí v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok predbežne do pondelkového poludnia. "Ojedinele sa očakáva výskyt silného dažďa s úhrnom zrážok od 50 do 80 milimetrov," upozornil SHMÚ.



Prvý stupeň výstrahy vydali meteorológovia v rovnakom období aj pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja. Tiež pre okresy Rožňava, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Revúca a Brezno. V týchto oblastiach môže spadnúť do 55 milimetrov zrážok.