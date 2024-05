SHMÚ sprísnil pre Košický kraj a okres Prešov výstrahu pred búrkami

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) sprísnil pre väčšinu Košického kraja a okres Prešov výstrahu pred búrkami z prvého na druhý stupeň. Na zvyšku územia Slovenska platí do piatkového večera najnižší stupeň výstrahy. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.



Druhý stupeň výstrahy má v okrese Prešov a vo väčšine Košického kraja platiť v piatok do 18.00 h. Búrky môžu podľa SHMÚ sprevádzať prudké lejaky a krúpy.



Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami má na celom území Slovenska platiť v piatok do 21.00 h. Viaceré oblasti môžu z dôvodu prívalového dažďa zasiahnuť aj povodne. V tejto súvislosti sú vydané hydrologické výstrahy prvého stupňa.