SHMÚ: SR má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo
Nasledujúca noc by mala byť podľa SHMÚ na väčšine územia ešte chladnejšia ako táto.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovensko má za sebou chladné ráno. Na väčšine územia teplota v noci poklesla pod desať stupňov Celzia. Vo vysokých horských polohách meteorológovia zaznamenali snehové zrážky. Na Lomnickom štíte do rána napadlo šesť centimetrov snehu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Súvislá snehová pokrývka je v auguste aj v týchto nadmorských výškach pomerne vzácna. Augustový rekord maximálnej výšky snehovej pokrývky je však výrazne vyšší - 24 centimetrov z 30. augusta 2021. Súčasne tam ráno teplota poklesla na mínus osem stupňov Celzia, čo je jedna z najnižších hodnôt, aká tam bola v auguste nameraná. Absolútne augustové minimum (od roku 1951) je mínus 8,4 stupňa Celzia z 25. augusta 1980,“ priblížil.
Nasledujúca noc by mala byť podľa SHMÚ na väčšine územia ešte chladnejšia ako táto. „V najchladnejších dolinách očakávame teplotu na úrovni okolo nula stupňov Celzia. O čosi teplejšie však bude nasledujúce ráno na západe krajiny, pretože očakávame, že tam v priebehu noci pribudne oblačnosť,“ dodali meteorológovia.
