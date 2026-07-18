< sekcia Import
SHMÚ: SR na konci júna zaznamenala vlnu horúčav
V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané supertropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. júla (TASR) - Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo vlnu horúčav. Ide o obdobie, keď maximálna denná teplota po dobu aspoň piatich dní po sebe bola 30 stupňov Celzia a aspoň jeden deň prekročila 35 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe s tým, že uplynulá vlna horúčav patrila medzi najdlhšie a najintenzívnejšie v histórii meraní.
„V tomto roku sa podľa uvedenej definície na viacerých meteorologických staniciach vyskytli vlny horúčav v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla na západnom Slovensku, respektíve v rámci obdobia od 19. júna do 3. júla na strednom a východnom Slovensku. Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty vzduchu,“ priblížili meteorológovia.
V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané supertropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac. „Takmer všade išlo o rekordný počet supertropických dní pre jún. Supertropické dni sa vyskytli aj na takých meteorologických staniciach, na ktorých v doterajšej histórii meteorologických meraní v tomto prvom letnom mesiaci nikdy neboli zaregistrované,“ ozrejmilo SHMÚ.
Slovensko 30. júna zaznamenalo rekord maximálnej teploty vzduchu. „Na zrážkomernej stanici Kamenica nad Hronom vtedy bolo nameraných 41,3 stupňa Celzia,“ priblížili meteorológovia. Zaznamenali aj rekordný počet tropických nocí v júni, keď minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia.
„V tomto roku sa podľa uvedenej definície na viacerých meteorologických staniciach vyskytli vlny horúčav v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla na západnom Slovensku, respektíve v rámci obdobia od 19. júna do 3. júla na strednom a východnom Slovensku. Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty vzduchu,“ priblížili meteorológovia.
V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané supertropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac. „Takmer všade išlo o rekordný počet supertropických dní pre jún. Supertropické dni sa vyskytli aj na takých meteorologických staniciach, na ktorých v doterajšej histórii meteorologických meraní v tomto prvom letnom mesiaci nikdy neboli zaregistrované,“ ozrejmilo SHMÚ.
Slovensko 30. júna zaznamenalo rekord maximálnej teploty vzduchu. „Na zrážkomernej stanici Kamenica nad Hronom vtedy bolo nameraných 41,3 stupňa Celzia,“ priblížili meteorológovia. Zaznamenali aj rekordný počet tropických nocí v júni, keď minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia.