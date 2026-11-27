< sekcia Import
SHMÚ stále upozorňuje na poľadovicu i snehové jazyky a záveje
Výstrahy pred poľadovicou aktuálne platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava, Levice a Zlaté Moravce.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) naďalej na svojom webe upozorňuje na poľadovicu i riziko tvorby snehových jazykov a závejov v niektorých častiach Slovenska. Vyhlásil pre tieto javy aj výstrahy prvého stupňa. Výstrahy rovnakého stupňa platia aj pre sneženie a hmlu.
Výstrahy pred poľadovicou aktuálne platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava, Levice a Zlaté Moravce. V platnosti by mali zostať do sobotného (28. 11.) rána. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom.
„Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky,“ uviedol ÚVZ. Treba preto zvýšiť opatrnosť v exteriéri, vybrať si vhodnú protišmykovú obuv, ponechať si voľné ruky či používať zábradlia.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platia aktuálne v celom Bratislavskom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Okrem toho aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja okrem okresu Turčianske Teplice. Vyhlásené sú aj vo väčšine okresov Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Nitra a Topoľčany. V platnosti by mali zostať do sobotného popoludnia. Na východe krajiny až do nedele (29. 11.).
ÚVZ varoval, že snehové jazyky a záveje môžu spôsobiť komplikácie v doprave, je zvýšene riziko nehodovosti, ktoré môže byť spojené s rôznymi úrazmi. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
SHMÚ vydal okrem toho aj výstrahy pred snežením. Aktuálne platia len v okrese Košice-mesto. V platnosti majú zostať do sobotného rána. Napadnúť by mohlo päť centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
Sneh môže napríklad podľa ÚVZ zvýšiť riziko pádov. Treba tak dbať na protišmykovú obuv. „Riziko úrazu hrozí tiež po zasiahnutí vrstvou snehu, ktorá sa môže zosunúť napr. z povrchu striech budov, vetiev stromov alebo prístreškov v dôsledku extrémneho zaťaženia,“ uviedol.
Najmä na juhu stredného Slovenska treba okrem toho počítať aj s hmlou. Výstrahy v piatok večer platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Košice-okolie a Rožňava. Platiť majú do sobotného rána. Meteorológovia očakávajú zníženú dohľadnosť na 50 až 200 metrov.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ napísali na webe.
Najviac ohrozenými sú podľa ÚVZ pri tomto jave ľudia trpiaci astmou. Pľúca sú vystavené studenému a vlhkému vzduchu, čo môže spôsobiť podráždenie slizníc a dýchacích ciest, vyvolať kašeľ a sťažiť dýchanie. Ťažkosti s dýchaním sa zintenzívňujú úmerne s hustotou hmly, pričom môže nastať až pocit dusenia. „U meteosenzitívnych osôb sa môže vyskytnúť zmena nálady a psychickej pohody, taktiež bolesť hlavy, únava, ospalosť, hrozí aj zvýšené riziko symptómov depresie. Niektorí ľudia môžu trpieť podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie,“ uviedol úrad.
Po polnoci by do platnosti mali vstúpiť aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Platiť majú od 3.00 h do sobotného večera v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie.
Výstrahy pred poľadovicou aktuálne platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava, Levice a Zlaté Moravce. V platnosti by mali zostať do sobotného (28. 11.) rána. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom.
„Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky,“ uviedol ÚVZ. Treba preto zvýšiť opatrnosť v exteriéri, vybrať si vhodnú protišmykovú obuv, ponechať si voľné ruky či používať zábradlia.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platia aktuálne v celom Bratislavskom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Okrem toho aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja okrem okresu Turčianske Teplice. Vyhlásené sú aj vo väčšine okresov Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Nitra a Topoľčany. V platnosti by mali zostať do sobotného popoludnia. Na východe krajiny až do nedele (29. 11.).
ÚVZ varoval, že snehové jazyky a záveje môžu spôsobiť komplikácie v doprave, je zvýšene riziko nehodovosti, ktoré môže byť spojené s rôznymi úrazmi. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
SHMÚ vydal okrem toho aj výstrahy pred snežením. Aktuálne platia len v okrese Košice-mesto. V platnosti majú zostať do sobotného rána. Napadnúť by mohlo päť centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
Sneh môže napríklad podľa ÚVZ zvýšiť riziko pádov. Treba tak dbať na protišmykovú obuv. „Riziko úrazu hrozí tiež po zasiahnutí vrstvou snehu, ktorá sa môže zosunúť napr. z povrchu striech budov, vetiev stromov alebo prístreškov v dôsledku extrémneho zaťaženia,“ uviedol.
Najmä na juhu stredného Slovenska treba okrem toho počítať aj s hmlou. Výstrahy v piatok večer platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Košice-okolie a Rožňava. Platiť majú do sobotného rána. Meteorológovia očakávajú zníženú dohľadnosť na 50 až 200 metrov.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ napísali na webe.
Najviac ohrozenými sú podľa ÚVZ pri tomto jave ľudia trpiaci astmou. Pľúca sú vystavené studenému a vlhkému vzduchu, čo môže spôsobiť podráždenie slizníc a dýchacích ciest, vyvolať kašeľ a sťažiť dýchanie. Ťažkosti s dýchaním sa zintenzívňujú úmerne s hustotou hmly, pričom môže nastať až pocit dusenia. „U meteosenzitívnych osôb sa môže vyskytnúť zmena nálady a psychickej pohody, taktiež bolesť hlavy, únava, ospalosť, hrozí aj zvýšené riziko symptómov depresie. Niektorí ľudia môžu trpieť podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie,“ uviedol úrad.
Po polnoci by do platnosti mali vstúpiť aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Platiť majú od 3.00 h do sobotného večera v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie.