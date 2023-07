SHMÚ: Studený front sa prejaví aj na Slovensku

Bratislava 23. júla (TASR) - Studený front sa v najbližších dňoch prejaví aj na Slovensku, a to ochladením a zrážkami. Bude aj veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Horúčavy postupne ustupujú viac na juh Európy, no tam sú o to silnejšie. Na Sicílii bolo v sobotu (22. 7.) 45 stupňov, v Grécku 43, v Macedónsku 42 a v Bulharsku 41 stupňov Celzia. "Horúčavy budú v oblasti pretrvávať aj v ďalších dňoch, ojedinele môže byť aj trochu teplejšie, no už sa črtá ich koniec - približne v stredu (26. 7.), kedy do oblasti od západu postúpi zvlnený studený front a prinesie ochladenie, búrky a zrážky, prechodne aj trvalejšie," priblížili meteorológovia.