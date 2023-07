Očakávajte búrky: Tlaková níž v Európe ich prinesie na Slovensko

Bratislava 5. júla (TASR) - Tlaková níž v západnej Európe do počasia na Slovensku priamo nezasiahne. Jej studený front však na naše územie v stredu a počas noci na štvrtok (6. 7.) prinesie prehánky a búrky, najmä do západnej polovice Slovenska. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Tlaková níž sa prehĺbila v noci na stredu v oblasti Lamanšského prielivu. Na území Holandska, čiastočne aj Nemecka sa v jej dôsledku vyskytol silný vietor. "Priemerná rýchlosť vetra dosahovala silu silnej až mohutnej víchrice. Vietor spôsobil rozsiahle škody, žiaľ, aj zranenia a jedno úmrtie," priblížili meteorológovia.



Situácia v západnej Európe je podľa ich slov neobvyklá, pretože hlboké a málo rozsiahle níže majú v lete len zriedkavo vhodné podmienky na vývoj. "K jej rýchlemu prehĺbeniu pomohla výrazná a veľmi úzka výšková brázda, ktorá bola v malej oblasti zdrojom silných výstupných pohybov (spolu s ďalšími faktormi, napríklad nad morom je dostupné väčšie množstvo vodnej pary, čo tiež podporuje vývoj níží)," dodali.