Meteorológovia: Vysoké teploty sa nevrátia ani v nasledujúcich dňoch

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slováci s vysokými teplotami v nasledujúcich dňoch nebudú môcť počítať. V najteplejších oblastiach krajiny vystúpia teploty na približne 22 až 23 stupňov Celzia. Na severe by teploty mali dosiahnuť približne 15 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Meteorológovia v tejto súvislosti pripomenuli, že priemer maxím v závere augusta je od 19 stupňov Celzia na severe do 24 stupňov Celzia na juhozápade.



Poukázali tiež na to, že v utorok (24. 8.) teploty na Slovensku dosiahli hodnoty od 15 do 27 stupňov Celzia. Teplota vzduchu dosahovala maximum väčšinou v intervale od 20 do 25 stupňov Celzia. Letný deň, keď sa teplota vyšplhala na 25 stupňov Celzia a viac, zaznamenali na 13 staniciach, a to väčšinou na juhu stredného Slovenska. Najvyššie maximum, a to 27,1 stupňa Celzia, namerali v Ožďanoch. Z nižších polôh bolo najchladnejšie v obciach Uloža, Reľov a Oravice, kde bolo maximum teploty približne 15 a pol stupňa Celzia.



Vo vysokých horských polohách teplota nevystúpila nad desať stupňov Celzia, na vrcholoch Tatier bolo maximum okolo päť stupňov Celzia.