SHMÚ: Tlaková níž prináša na východ Slovenska výdatné zrážky

Bratislava 10. septembra (TASR) - Tlaková níž prináša na východ Slovenska výdatné zrážky. Pre túto oblasť je vydaný najnižší stupeň výstrah pred dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy sú v sobotu do 20.00 h vydané takmer pre celý Košický a Prešovský kraj. Výnimkou sú okresy Poprad a Rožňava. Miestami sa podľa SHMÚ očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 30 do 50 milimetrov.



V niektorých regiónoch sa takáto intenzita zrážok vyskytla po niekoľkých mesiacoch. "Napríklad v obci Hraň (okres Trebišov, pozn. TASR) spadlo už 53 milimetrov a zrážky pokračujú. V priebehu dňa sa tlaková níž presunie cez Karpaty ďalej na severovýchod a trvalé zrážky budú ustávať, no prehánky, ojedinele i búrky očakávame aj popoludní," podotkli meteorológovia v sobotu ráno na sociálnej sieti.



Pre okres Vranov nad Topľou je vydaná aj hydrologická výstraha prvého stupňa pre možnú povodeň z trvalého dažďa. "Je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," spresnil SHMÚ.