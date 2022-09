SHMÚ: Tlaková níž priniesla najviac zrážok na východe Slovenska

Bratislava 11. septembra (TASR) - Tlaková níž priniesla najviac zrážok na východe Slovenska. Na západe sa slabý dážď objavil len miestami a v zanedbateľných úhrnoch. Počas nedele by mal pokračovať premenlivý charakter počasia s prehánkami a ojedinelými búrkami. Predpokladané množstvo zrážok by nemalo presiahnuť sedem milimetrov, pri búrke 15 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uviedol na sociálnej sieti.



"Ťažiskom zrážok boli povodia Východoslovenskej nížiny, kde od včerajšieho rána (od 6.00 h) napršalo od 20 do 40 milimetrov, výnimočne boli úhrny aj vyššie," podotkli meteorológovia. Maximálny denný úhrn zaznamenala zrážkomerná stanica Hraň v okrese Trebišov (57,4 milimetra). "Na ostatnom území úhrny zrážok väčšinou nepresiahli 15 milimetrov," dodali.



Zrážková aktivita bola výrazná aj v ukrajinskej časti povodia Uhu a Latorice. "Lokálne prietrže mračien sa vyskytli v povodiach horného Váhu, horného Hrona a Slanej aj v noci z piatka (9. 9.) na sobotu (10. 9.)," priblížili meteorológovia.



V povodí Bodrogu zaznamenali počas soboty na tokoch prechodné lokálne vzostupy vodných hladín."Aktuálne je na Uhu a dolnom Laborci výrazný vzostup, na Latorici a Bodrogu vzostup, na ostatných tokoch prevláda ustálenosť až mierny pokles vodných hladín," uviedli s tým, že zrážky boli užitočné, avšak na vyrovnanie ich deficitu v povodí Bodrogu ešte nestačili.