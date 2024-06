Klimatológ: Tohtoročná jar na Slovensku bola extrémne teplá

Bratislava 21. júna (TASR) - Jar 2024 na Slovensku bola extrémne teplá. Prispeli k tomu hlavne extrémne teplotné podmienky v prvej polovici jari. Výrazné teplotné výkyvy boli jedným z hlavných prejavov tohtoročnej jari. Na tlačovej konferencii o tom informoval klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Peter Kajaba.



"Na začiatku apríla nám dokázala teplota z jedného dňa na druhý klesnúť o viac ako desať stupňov Celzia. Na Lomnickom štíte vystúpila 8. apríla teplota na 6,5 stupňa Celzia. V priebehu apríla, 15. apríla, zase na niektorých meteorologických staniciach klesla teplota z jedného dňa na druhý aj o viac ako 15 stupňov," poznamenal Kajaba.



Marec zaznamenali ako nadnormálny až mimoriadne nadnormálny, teplotné maximá dosiahli od 25,6 stupňa Celzia. "Mesiac marec bol z troch jarných mesiacov extrémne teplý," doplnil klimatológ. V apríli bola podľa neho v Hurbanove nameraná maximálna teplota 29,6 stupňa Celzia. Maximálna teplota v máji dosiahla 28,9 stupňov Celzia, a to 27. mája v Dudinciach.



Ako priblížil klimatológ Pavol Faško, zrážky na Slovensku pribúdali od marca do mája. Závislosť zrážok od nadmorskej výšky sa podľa neho prejavila v marci. Najkompaktnejšie mesačné zrážky boli v apríli, pretože vtedy podľa klimatológa ešte nebolo veľmi veľa búrok. Doplnil, že tie sa začali vyskytovať v máji a na niektorých miestach sa opakovali. Boli pritom aj problematické, zaznamenali lokálne povodne.



Klimatológ SHMÚ Jozef Rozkošný poukázal na zmeny fenologického režimu ako dobrého indikátora klimatickej zmeny. Je podľa neho čoraz skorší a inak tomu nebolo ani tento rok. "Pri lesných drevinách nastupovali jarné fenologické fázy v porovnaní s normálom o desať až 30 dní skôr. Pri ovocných to boli dva až tri týždne a napríklad obilniny a poľné plodiny o dva, miestami až o tri týždne skôr," upozornil.