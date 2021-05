SHMÚ: Tohtoročný apríl bol najchladnejší za posledných 24 rokov

Bratislava 7. mája (TASR) – Tohtoročný apríl bol v porovnaní s normálom väčšinou studený, v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska miestami až veľmi studený. Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 a jeden z desiatich najchladnejších od roku 1951. Vo svojej analýze to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Z pohľadu celkového množstva atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac priestorovo veľmi premenlivý. "Prevažne však normálny, miestami aj nadnormálny (horské oblasti stredného Slovenska alebo sever Záhoria), prípadne aj podnormálny, teda suchý (Zvolenská kotlina, stredné Ponitrie)," spresnil ústav. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1981 až 2010) bola prevažne v intervale od mínus 2,0 do mínus 2,4 stupňa Celzia, v niektorých kotlinových a vysokohorských polohách bola však aj menšia ako mínus 2,5 stupňa Celzia.



Počas apríla zaznamenali meteorológovia len šesť dní, keď najvyššia denná teplota vzduchu bola aspoň 20 stupňov Celzia alebo vyššia. Letný deň bol iba 1. apríla, keď maximálna denná teplota vzduchu na juhozápade Slovenska dosiahla hodnoty aj viac ako 26 stupňov Celzia. Najnižšiu mesačnú teplotu vzduchu (mimo vysokohorských polôh) počas uplynulého mesiaca zaznamenal SHMÚ v Oravskej Polhore, a to mínus 13,3 stupňa Celzia 9. apríla. Absolútne najnižšia teplota vzduchu bola nameraná 7. apríla na Lomnickom štíte, a to mínus 19 stupňov Celzia. K mimoriadnemu až extrémnemu ochladeniu došlo na začiatku druhého aprílového týždňa.