SHMÚ: Tohtoročný marec bol na západe Slovenska veľmi suchý

Bratislava 11. apríla (TASR) - Počas marca bol na západe Slovenska mimoriadne suchý vzduch. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej analýze, o ktorej informuje na sociálnej sieti.



"Marec 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 – 2020 ako normálny, avšak súčasne na západe územia aj ako veľmi suchý, pričom sme v jeho priebehu zaznamenali celý rad pozoruhodných poveternostných extrémov," priblížili meteorológovia s tým, že pozorovali aj extrémne suchý vzduch.



SHMÚ v analýze informuje, že v západnej polovici územia spadlo väčšinou od 30 do 60 percent obvyklého mesačného úhrnu v marci. Priblížil, že na západe spadlo prevažne desať až 25 milimetrov zrážok. Na východe to bolo zväčša od 25 do 40 milimetrov. Priemerná teplota vzduchu v marci bola prevažne od troch do šiestich stupňov Celzia.



Príčinou takéhoto počasia bola podľa SHMÚ prevládajúca cirkulácia atmosféry, ale aj pretrvávajúci nedostatok zrážok v minulom roku a najmä zimného obdobia na prelome rokov 2021 a 2022.



Od septembra 2021 bolo počasie z pohľadu zrážok nevýrazné. "Navyše, v priebehu celej zimy bol v južnej polovici Slovenska výrazný nedostatok prírodného snehu," uzavreli meteorológovia.