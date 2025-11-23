< sekcia Import
SHMÚ: Tohtoročný október sa skončil ako zrážkovo normálny
Odborníci zaznamenali aj zlepšenie situácie v podzemnej vode najmä v hornej časti Váhu a Hornádu, a v povodí Bodvy a Slanej.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Tohtoročný október sa skončil ako zrážkovo normálny. V severnej časti krajiny ako nadnormálny a miestami na juhu Slovenska ako suchý. Z hľadiska vodnosti bol nadnormálny na severe Slovenska, podnormálny v povodiach stredného Slovenska a suchý v povodiach Moravy a Bodrogu. Koncom mesiaca zaznamenali odborníci prekročenie prvého stupňa povodňovej aktivity v povodiach stredného a východného Slovenska. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že tento mesiac hodnotia v podzemnej vode ako podpriemerný.
„Z hľadiska priemerných mesačných prietokov sme tento mesiac zaradili medzi normálne mesiace v povodí Dunaja, horného Váhu a Dunajca a Popradu. V ostatných povodiach hodnotíme tento mesiac ako podnormálny, s výnimkou povodia Bodrogu, kde október hodnotíme ako suchý mesiac. Október 2025 bol vodnatejší ako minuloročný október v povodiach horného Váhu a Dunajca a Popradu, v ostatných povodiach suchší, najmä v povodí Bodrogu, Moravy a Dunaja,“ skonštatoval SHMÚ.
Tvrdí, že počas celého mesiaca sa pravidelne vyskytovali zrážky, väčšinou v slabej intenzite. Lokálne a intenzívne zrážky, s najvyššími úhrnmi v povodiach, sa vyskytli koncom mesiaca. Vtedy dosiahli prvý stupeň povodňovej aktivity na vodomerných staniciach na prítokoch horného Váhu, na pravostranných prítokoch horného Hrona, ojedinele aj v povodí Dunajca a Hornádu.
Odborníci zaznamenali aj zlepšenie situácie v podzemnej vode najmä v hornej časti Váhu a Hornádu, a v povodí Bodvy a Slanej. „Vo zvyšnej časti územia Slovenska sa situácia v podzemnej vode výraznejšie nezmenila,“ podotkli. V povodí Moravy naďalej pretrvával nadpriemerný stav. Stav sucha bol podľa odborníkov opäť v povodí Bodrogu, priemerný stav bol v povodí Váhu, Dunajca a Popradu. Priemerný až mierne podpriemerný stav zistili v povodiach Bodvy a Slanej, priemerný až mierne nadpriemerný stav bol na Hornáde. Podpriemerný stav hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov bol zaznamenaný v povodiach Hrona a Ipľa.
