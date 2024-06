ROZPRŠÍ SA: Silné búrky udrú najmä na strednom a východnom Slovensku

Bratislava 7. júna (TASR) - Počas piatka hrozia búrky najmä na strednom a východnom Slovensku. Vydané sú výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia od piatkového rána v celom Košickom a Prešovskom kraji i vo väčšine okresov Banskobystrického kraja. Tiež v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.



Od 10.00 h sa má v Košickom a na väčšine Prešovského kraja zvýšiť výstraha na druhý stupeň. To isté platí pre okresy Brezno, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota. Platnosť výstrah je predbežne do piatkového večera.



Silné búrky môžu byť v týchto oblastiach podľa SHMÚ spojené s prudkým lejakom s intenzitou od 30 do 40 milimetrov v priebehu 30 minút, s nárazmi vetra od 70 do 95 kilometrov za hodinu a s krúpami s priemerom dva centimetre.



Na väčšine povodia Dunaja platí na Slovensku najnižší stupeň hydrologickej výstrahy pre možnú povodeň z trvalého dažďa. V južnej časti okresu Nové Zámky je vydaný druhý stupeň hydrologickej výstrahy. Na stanici Štúrovo zároveň podľa SHMÚ prekročil tok Dunaja hranicu druhého stupňa povodňovej aktivity.