SHMÚ upozorňuje na hmlu, poľadovicu, snehové jazyky i vietor na horách

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska možno v pondelok ráno očakávať hmlu. Pozor si treba dávať aj na poľadovicu. So snehovými jazykmi a závejmi treba rátať najmä v severných okresoch Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti najnižší stupeň výstrahy. Na horách v okresoch Banská Bystrica a Brezno sa môže vyskytnúť silná víchrica.



Výstraha pred silnou víchricou je v oboch okresoch vydaná predbežne do 10.00 h. Vietor môže podľa SHMÚ dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu, priemernú rýchlosť 95 kilometrov za hodinu.



Na horách môže počas dňa silnejšie zafúkať aj v okresoch Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok Tvrdošín, Martin a Žilina, tu meteorológovia vydali najnižší stupeň výstrahy.



S vetrom treba v pondelok doobeda rátať aj v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Jeho rýchlosť môže dosahovať 65 až 70 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.



Meteorológovia upozorňujú aj na poľadovicu vo všetkých krajoch. V Košickom a Prešovskom kraji sa môže vyskytnúť len v okresoch Poprad a Rožňava. Hmla sa s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže v pondelok ráno vyskytnúť na celom Slovensku.



V okresoch Kežmarok, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca SHMÚ varuje do 14.00 h pred snehovými jazykmi a závejmi.



Hydrológovia upozorňujú pred povodňami v okrese Michalovce, kde platí výstraha druhého stupňa. V okrese Trebišov - bez Roňavy je v tejto súvislosti vydaná výstraha prvého stupňa.