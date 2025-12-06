< sekcia Import
SHMÚ upozorňuje na hmlu, riziko povodne a prekročenie prahu pre PM10
Do 12.00 h platí aj výstraha prvého stupňa pred povodňou v okrese Pezinok.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - V oblasti Plášťovce (okres Levice) došlo k prekročeniu informačného prahu pre PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylovej situácie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Naďalej platia aj výstrahy pred hmlou a povodňou.
Pre celý Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj stále platí výstraha prvého stupňa pred hmlou, a to do 12.00 h. Takisto pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Do 12.00 h platí aj výstraha prvého stupňa pred povodňou v okrese Pezinok.
