OPATRNE: Meteorológovia upozorňujú na mrznúci dážď

Bratislava 17. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na mrznúci dážď. Vyskytuje sa najmä v Banskobystrickom kraji a na východe SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Mrznúci dážď sa podľa neho spája s postupom teplého frontu od juhozápadu do našej oblasti.



"Je s ním spojené nekompaktné pásmo zrážok, ktoré sa nachádza pred jeho prízemnou čiarou, čo je pre teplé fronty štandardné, keďže práve tam sú najvýraznejšie výstupné pohyby. A keďže pri teplých frontoch otepľuje najskôr vo vyšších, až potom v nižších hladinách, na fronte vzniká inverzia. Jej vplyvom sa snehové zrážky roztopia, no keďže v nižších polohách je ešte stále väčšinou chladný vzduch, dážď padá do vrstvy so zápornou teplotou, vplyvom čoho dochádza k mrznúcemu dažďu," priblížil.



Najvyššie úhrny zrážok pri mrznúcom daždi očakávajú meteorológovia v Banskobystrickom kraji a na Gemeri. "V týchto oblastiach preto buďte večer, v noci a ráno obzvlášť opatrní, najmä ak je teplota pod nulou viac ako len niekoľko desatín, čo stále na mnohých miestach zaznamenávame," dodali.