POZOR, v závere týždňa môže mrznúť

Bratislava 19. apríla (TASR) - V závere týždňa sa treba pripraviť na mrazy. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Teplota vzduchu v noci bude v dolinách a kotlinách klesať aj hlbšie pod bod mrazu, v nížinách bude teplota okolo nuly a vyskytne sa tam minimálne prízemný mráz, informujú meteorológovia.



"Po krátkom oteplení, ktoré nás čaká v najbližších dňoch, už vo štvrtok postúpi od severozápadu do našej oblasti studený front. Za ním k nám začne opäť prúdiť chladný vzduch. Súčasne sa k nám rozšíri aj výbežok tlakovej výše a dôjde tak k zmenšeniu oblačnosti. To je zlá správa pre ovocinárov a záhradkárov," ozrejmil SHMÚ na sociálnej sieti.



V tejto súvislosti vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom pre okresy západného Slovenska a na juhu územia. Platiť má v stredu (21. 4.) od 2.00 h do 6.30 h. Teplota môže klesnúť na mínus tri až nula stupňov Celzia.