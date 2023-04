ROZFÚKA SA: SHMÚ upozorňuje na poľadovicu a silný vietor

Bratislava 2. apríla (TASR) - Vietor, poľadovica či snehové jazyky a záveje. Aj v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy prvého stupňa pre viaceré oblasti Slovenska.



Výstraha pred poľadovicou platí od nedele od 22.00 h pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okresy Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves.



So silným vetrom treba v nedeľu podvečer rátať najmä v Košickom a Trnavskom kraji, výstraha platí aj pre viaceré okresy Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Meteorológovia upozorňujú, že miestami môže vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až do 70 kilometrov za hodinu.



Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytnúť v niektorých oblastiach Prešovského a Žilinského kraja. Výstraha platí od 20.00 h do pondelka (3. 4.) rána do 9.00 h.