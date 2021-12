SHMÚ upozorňuje na poľadovicu i silný vietor na horách

Bratislava 1. decembra (TASR) - Na niektorých miestach Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Pozor si treba dávať v Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..)," podotýkajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do štvrtka (2.12.) do 10.00 h.



Naďalej si zároveň treba dávať pozor na silnejší vietor na horách. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Potenciálne nebezpečenstvo môže znamenať pre turistiku a horolezectvo. Výstrahy sa týkajú hôr Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja a platia predbežne do štvrtka do 6.00 h.