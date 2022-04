SHMÚ upozorňuje na poľadovicu i snehové jazyky a záveje

Bratislava 2. apríla (TASR) - Vo viacerých regiónoch Slovenska treba rátať od sobotnej noci do nedeľňajšieho (3. 4.) poludnia so snehovými jazykmi a závejmi, ale aj s poľadovicou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy prvého stupňa.



S poľadovicou treba rátať podľa SHMÚ v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Výstraha prvého stupňa platí od 23.00 h v sobotu večer do nedeľňajšieho poludnia.



V Žilinskom, Prešovskom kraji, v okresoch Považská Bystrica a Púchov upozorňuje SHMÚ na snehové jazyky a záveje. Výstraha prvého stupňa platí od polnoci do nedele dopoludnia.