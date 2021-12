METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pozor na poľadovicu na celom Slovensku

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na väčšine Slovenska treba počas noci až do utorka (7. 12.) rána počítať s poľadovicou. V Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji pretrváva výstraha prvého stupňa aj počas dňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha pred poľadovicou do 9.00 h. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia.



Vo viacerých okresoch Košického kraja a tiež v okrese Vranov nad Topľou SHMÚ tiež upozorňuje na vietor, ktorý môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. Podľa meteorológov táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstraha prvého stupňa platí v utorok od 5.00 do 20.00 h.