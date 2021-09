SHMÚ upozorňuje na prízemný mráz a silnejší vietor na horách

Bratislava 22. septembra (TASR) – Na niektorých miestach Slovenska treba vo štvrtok rátať s prízemným mrazom či silnejším vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Prízemný mráz sa môže objaviť takmer vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. Teplota môže klesnúť na 0 až -3 stupne Celzia. „Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia vo štvrtok predbežne od 1.00 do 7.00 h.



Na horách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja môže fúkať silnejší vietor. Dosiahnuť môže priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.



„Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňujú meteorológovia. Výstrahy platia vo štvrtok od 20.00 h do piatka (24. 9.) do 20.00 h.