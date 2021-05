TURISTI POZOR: Na horách rátajte s prudkým vetrom

Bratislava 22. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch najmä stredného Slovenska treba počas soboty rátať s prudkým vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal varovanie prvého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojej stránke.



Výstraha platí do tretej hodiny popoludní pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť až 135 kilometrov za hodinu.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornil SHMÚ.