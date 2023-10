SHMÚ upozorňuje na riziko víchrice na horách

Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na horách na severnom a strednom Slovensku. Upozorňuje, že vietor tam môže dosiahnuť silu víchrice. Výstrahy druhého stupňa platia do 10.00 h a výstrahy prvého stupňa do 12.00 h. Týkajú sa viacerých okresov Žilinského kraja a okresov Poprad, Brezno a Banská Bystrica.



Na horách môže vietor miestami nad pásmom lesa krátkodobo v nárazoch dosahovať rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. V priemere môže mať rýchlosť do 85 až 105 kilometrov za hodinu, čo je víchrica až mohutná víchrica.



Okrem toho meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre regióny Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Platí do 12.00 h. SHMÚ upozorňuje, že vietor v týchto lokalitách môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.