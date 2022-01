SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách a tvorbu hmiel

Bratislava 2. januára (TASR) - V horských oblastiach severného Slovenska naďalej platí výstraha pred silným vetrom. Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu hmiel. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre takmer celý Žilinský kraj, tiež okresy Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. V pondelok (3. 1.) ráno sa má rozfúkať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.



V nedeľu do polnoci sa môže na takmer celom území SR, s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, tvoriť ojedinele hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia.