ROZFÚKA SA: Hrozí silný vietor, snehové záveje ale aj povodne

Bratislava 25. februára (TASR) - Na západe Slovenska a v okresoch Liptovský Mikuláš a Poprad, ako aj na horách upozorňujú meteorológovia v sobotu na silný vietor. V Žilinskom kraji hrozia snehové jazyky a záveje. V Prievidzi platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha pred vetrom platí vo väčšine okresov západného Slovenska do 17.00 h. V nárazoch dosiahne vietor 18 až 23 metrov za sekundu. Silný vietor očakávajú meteorológovia aj na severe, na horách. Výstraha platí do 18.00 h.



Pre Žilinský kraj, ako aj okresy Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom a Poprad vydal SHMÚ výstrahu pred snehovými jazykmi a závejmi. Platí až do nedele (26. 2.).



Prvostupňovú hydrologickú výstrahu vydali odborníci pre oblasť Martina, Turčianskych Teplíc, Ružomberka, Žiliny - Rajčanky, Dolného Kubína a Michaloviec.