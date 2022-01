SHMÚ upozorňuje na silný vietor, vydal viaceré výstrahy

Bratislava 17. januára (TASR) - Meteorológovia varujú pred silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal viacero výstrah pre celé Slovensko. V niektorých regiónoch platia dokonca výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách. Odporúčania a upozornenia v tejto súvislosti zverejnila na sociálnej sieti aj polícia.



Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia najmä pre Žilinský a Banskobystrický kraj, ale aj pre regióny Prešovského kraja. SHMÚ upozorňuje, že vietor v polohách nad 1800 metrov môže miestami dosiahnuť rýchlosť 110 až 120 km/h, v nárazoch 160 až 180 km/h.



So silným vetrom treba rátať nie len na horách. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí najmä pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. SHMÚ upozorňuje, že v týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť až 60 km/h a v nárazoch 85 až 100 km/h.



Výstrahy prvého stupňa platia aj pre zvyšok Slovenska. SHMÚ upozorňuje okrem vetra aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä v Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.



Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti upozorňuje aj vodičov. Radí napríklad neparkovať autá pod stromami a voliť pomalú jazdu. Okrem toho občanom odporúča pozatvárať a zaistiť okná, zabezpečiť i záhradný nábytok na balkónoch a terasách, či vyhýbať sa prechádzkam v lese a kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi či drôtmi.