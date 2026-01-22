< sekcia Import
Zhoršený vzduch na Slovensku: Smog zasiahol viacero miest
Príčinou smogovej situácie v oblasti Košíc je nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 vo viacerých lokalitách Slovenska. Informuje o tom na svojom webe. Upozornenie sa týka lokalít Košice, okres Košice-okolie, Jelšava, Krompachy, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec a Plášťovce.
Príčinou smogovej situácie v oblasti Košíc je nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. „V prípade zhoršených rozptylových podmienok v priebehu večerných, nočných a skorých ranných hodín môže byť v spomínanej oblasti zhoršená kvalita ovzdušia,“ napísali meteorológovia.
