Štvrtok 19. marec 2026
SHMÚ upozorňuje na smogovú situáciu v oblasti Veľká Ida

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 v oblasti Veľká Ida. V najbližších hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie. Informuje o tom na svojom webe.

Došlo k prekročeniu informačného prahu pre PM10, nenastali však podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu,“ uviedol SHMÚ. Oznámenie o smogovej situácii sa vydáva, keď priemerná koncentrácia prachových častíc PM10 za 12 hodín prekročí hodnotu 100 mikrogramov na meter kubický.
